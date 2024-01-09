Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине ремонтном центре для танков
Немецкое оборонное предприятие строит на территории Украины центр для ремонта танков и прочей военной техники. Об этом 9 января сообщил депутат бундестага, эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер.
«На западе Украины компания Flensburger Fahrzeugbaug строит центр обслуживания для бронетехники, нуждающейся в ремонте, — такой, как поставленный ею Leopard 1», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Запись немецкий депутат сопроводил фотографиями себя на фоне большого ангара.
Ранее, 4 января, немецкое правительство опубликовало список оборудования и техники, поставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ). В него вошли 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы для танков Leopard 2 современной модификации A6 и систему противовоздушной обороны (ПВО) Skynex.
До этого, 2 января, депутат бундестага от фракции «Зеленые» Себастьян Шефер заявил, что ВСУ применяют лишь малое количество поставленных Германией танков Leopard 2 современной модификации A6. Самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, кроме того, их ремонт длится долго или требует запчастей, которых не хватает.
20 декабря президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Германия является второй страной в мире по уровню помощи Украине. Однако он заявил, что Киев будет оценивать поддержку Берлина по реальным действиям, а не по словам поддержки.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.