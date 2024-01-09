Главный въезд на территорию РКБ №1 открыли в Ижевске
В Ижевске (Удмуртия) после реконструкции открыли главный въезд на территорию Первой республиканской клинической больницы (РКБ №1). Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
Реконструкция контрольно-пропускного пункта (КПП) велась с октября 2023 года. Пункт оборудовали новым шлагбаумом, установили пост охраны.
На период работ главный въезд на территорию больницы был закрыт, въезд осуществлялся через запасные ворота на улице Восточной.
10 декабря в городской клинической больнице № 2 в Ижевске случился пожар. Третий этаж терапевтического корпуса, где расположено эндокринологическое отделение, пришлось закрыть на ремонт.