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«Уральские авиалинии» арендовали поле с аварийно севшим самолетом
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«Уральские авиалинии» арендовали поле с аварийно севшим самолетом

«Уральские авиалинии» арендовали поле, где аварийно сел их пассажирский самолет
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Фото: ТАСС/Стрингер
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» арендовала поле в Убинском районе Новосибирской области, на которое в середине сентября 2023 года сел ее пассажирский самолет, договор подписан на год. Об этом заявил 9 января глава района Олег Конюк.

По его словам, как авиакомпания собирается эвакуировать воздушное судно, пока не ясно.

«Да, было решение, что земля замерзнет — будут взлетать. Но земля замерзла — не взлетают. Авиакомпания заключила договор аренды с собственником поля на год. А потом — не знаю, что будет, может, еще на год заключат», — цитирует его «Комсомольская правда в Новосибирске».

Сумму, которую «Уральские авиалинии» заплатили, Конюк не назвал. Самолет сможет находиться на поле до сентября 2024 года.

Лайнер, находящийся на поле, обнесли забором, территория охраняется.

Инцидент произошел утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, следовавшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку в поле.

На борту лайнера находились более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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В декабре «Известия» сообщили, что командиру воздушного судна и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, благополучно посадившим самолет в пшеничное поле под Новосибирском со 161 пассажиром на борту, предложили уволиться по собственному желанию.

Анна, жена Семенова, попросила президента РФ Владимира Путина не наказывать супруга. По ее словам, пилоты совершили невозможное.

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