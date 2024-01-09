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Политолог усомнился в значительной борьбе за должность главы Евросовета

Политолог Денисов: должность главы Евросовета является формальной
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eric Vidal
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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» 9 января усомнился в значительной борьбе за пост главы Европейского совета. Как отметил политолог, эта должность является, скорее, номинальной и не способна изменить устоявшиеся тенденции в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что нынешний глава Евросовета Шарль Мишель планирует досрочно уйти в отставку летом 2024 года. После этого мировые СМИ начали сообщать о предполагаемых кандидатах. Так, газета Financial Times (FT) главным претендентом на пост председателя Евросовета назвала бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Кроме того, некоторые СМИ также обратили внимание, что в случае отставки Мишеля возможность возглавить Евросовет есть и у премьер-министр Венгрии Виктора Орбана.

«За этот пост не будет развернута значительная борьба, так как он, скорее, номинальный и символический, нежели пост, который в значительной степени может что-то определять. На Западе сейчас нет таких инструментов и возможностей для того, чтобы радикально изменить политику ЕС по принципиальным, по крайней мере для нас, позициям», — считает Денисов.

По его мнению, на данный момент в Евросоюзе нет кандидатов, способных пойти против устоявшихся европейских тенденций.

«Если исходить из взаимодействия с РФ, то там нет таких кандидатов, которые бы могли пойти против европейского мейнстрима и для начала хотя бы публично выступили для снижения напряженности с Россией, не говоря уже о нормализации отношений. В настоящий момент конъюнктура такова, что, кто бы не пришел, он будет продолжать ту стратегическую линию, которую мы все видим и знаем, и она в ближайшее время не будет меняться», — сказал он.

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Ранее во вторник, 9 января, газета Politico писала, что планы действующего главы Европейского совета Шарля Мишеля покинуть свой пост поднимают вопрос о важности этой должности.

Шарль Мишель 6 января объявил, что примет участие в выборах в Европарламент и досрочно оставит свой пост 16 июля ради кресла евродепутата. Таким образом, в случае отсутствия преемника председательство в порядке ротации перейдет к венгерской стороне.

Так, газета Politico обратила внимание, что Виктор Орбан может на полгода возглавить Евросовет, если главы стран ЕС до июля не выберут другого преемника взамен уходящего Мишеля. Подобная возможность предусмотрена законодательством, однако, как отметили журналисты, европейские лидеры постараются не допустить этого из-за разногласий с Орбаном.

Выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

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