Восьмую ледовую переправу открыли в Омской области
В Омской области открыли восьмую из девяти запланированных ледовых переправ. Она расположена в Черлакском районе и соединяет рабочий поселок Черлак с селом Нововаршавка, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России 9 января.
«Предварительно сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Омской области провели техническое освидетельствование: произвели замеры толщины льда (37 см), определили максимально допустимую нагрузку на лед — 3 т», — говорится в сообщении ведомства.
Также на двухполосной переправе «Черлакская» установлены дорожные знаки и информационные щиты. Грузоподъемность дороги постепенно планируется увеличивать, всё будет зависеть от погодных условий и набора льдом необходимой толщины, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».
В настоящее время в регионе открыты восемь ледовых переправ из запланированных девяти. Помимо «Черлакской» работают переправы «Никольская», «Изюкская», «Белоярская», «Бородинская», «Большереченская», «Знаменская», «Усть-Шишовская». Пока не открыта переправа «Аксеновская» в Усть-Ишимском районе.