Гостями Выставки «Россия» на ВДНХ за пять праздничных дней стали почти миллион человек
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- Гостями Выставки «Россия» на ВДНХ за пять праздничных дней стали почти миллион человек
Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в течение пяти праздничных дней — с 3 по 8 января — посетили почти миллион человек.
Гости познакомились со всей Россией и достижениями российских регионов и крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных российских артистов и приняли участие в различных мастер-классах.
«Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас. Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям. Наша выставка живая, мы не стоим на месте: впереди посетителей ожидают еще больше интересных событий. Спасибо, что посещаете нас!» — сказала генеральный директор АНО «Выставка достижений «Россия» Наталья Виртуозова.