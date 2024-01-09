Финский профсоюз Teollisuusliitto вводит запрет на сверхурочную работу

Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии объявил о новых мерах борьбы с правительственной политикой и решил ввести запрет на сверхурочную работу с 10 января по 4 февраля. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в заявлении на сайте профсоюза.

«Сегодня, 9 января 2024 года, компания Teollisuusliitto объявила о запрете на сверхурочную работу в нескольких отраслях. Запрет на сверхурочную работу — это политическая забастовка, цель которой — защитить работников от ослабления трудовой жизни со стороны правительства», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале указали, что запрет начнет свое действие 10 января 2024 в 00:00 и завершится 4 февраля 2024 года в 23:59. В профсоюзе также перечислили области, на которые данный запрет распространится: автомобильная торговля и ремонтные мастерские, строительное остекление и промышленность по переработке стекла, текстильная, столярная, мехообрабатывающая промышленность, судостроение и некоторые другие.

Также отметили, что запрет не коснется экстренных работ или работ, необходимых для защиты жизни и здоровья людей.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в начале февраля проведет двухдневную забастовку в промышленных зонах Килпилахти и Коккола, также к забастовкам присоединятся заводы компании Neste.

По словам главного управляющего одного из заводов компании Сами Рююнянен, такое решение было принято из-за нежелания правительства Петтери Орпо вести переговоры с рабочими заводов о защите труда и низкой заработной плате. Объединение выступает против реформы рынка труда, которая предлагается кабмином.

До этого, 14 декабря, прошла забастовка профсоюза автомобильной промышленности и транспорта (AKT), которая остановила работу более 17 тыс. работников в 156 компаниях. Тогда был остановлен общественный транспорт в крупных городах, работа авиакомпании Finavia. Также был установлен запрет на сверхурочную работу.