Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два беспилотника упали на объект ТЭК на территории Орла
Мир
Бойцы ВСУ пожаловались на потерю мотивации из-за коррупции в стране
Общество
Росприроднадзор спас 17 белых медведей за четыре года
Происшествия
Во Владимирской области на площади 1,3 тыс. кв. м загорелся склад швейной фабрики
Экономика
Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые в этом году
Мир
В США назвали ошибкой блокирование резолюции о прекращении огня в Газе
Общество
В России с начала года произошло 5,5 тыс. пожаров
Мир
В Одессе военкомы провели рейды в общественном транспорте
Мир
Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции
Авто
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя
Общество
В Подмосковье после аварии на котельной национализируют патронный завод
Общество
Худрука Малого театра Соломина выписали из больницы
Общество
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
Общество
Умер заслуженный тренер России Сокол Слободник
Спорт
Фетисов предложил Гашеку вернуть заработанные в России деньги

Финский профсоюз Teollisuusliitto вводит запрет на сверхурочную работу

0
Фото: Teollisuusliitto
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии объявил о новых мерах борьбы с правительственной политикой и решил ввести запрет на сверхурочную работу с 10 января по 4 февраля. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в заявлении на сайте профсоюза.

«Сегодня, 9 января 2024 года, компания Teollisuusliitto объявила о запрете на сверхурочную работу в нескольких отраслях. Запрет на сверхурочную работу — это политическая забастовка, цель которой — защитить работников от ослабления трудовой жизни со стороны правительства», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале указали, что запрет начнет свое действие 10 января 2024 в 00:00 и завершится 4 февраля 2024 года в 23:59. В профсоюзе также перечислили области, на которые данный запрет распространится: автомобильная торговля и ремонтные мастерские, строительное остекление и промышленность по переработке стекла, текстильная, столярная, мехообрабатывающая промышленность, судостроение и некоторые другие.

Также отметили, что запрет не коснется экстренных работ или работ, необходимых для защиты жизни и здоровья людей.

Последний довод пролетариата: массовая забастовка началась в Финляндии
Население страны протестует против урезания социальных программ

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в начале февраля проведет двухдневную забастовку в промышленных зонах Килпилахти и Коккола, также к забастовкам присоединятся заводы компании Neste.

По словам главного управляющего одного из заводов компании Сами Рююнянен, такое решение было принято из-за нежелания правительства Петтери Орпо вести переговоры с рабочими заводов о защите труда и низкой заработной плате. Объединение выступает против реформы рынка труда, которая предлагается кабмином.

До этого, 14 декабря, прошла забастовка профсоюза автомобильной промышленности и транспорта (AKT), которая остановила работу более 17 тыс. работников в 156 компаниях. Тогда был остановлен общественный транспорт в крупных городах, работа авиакомпании Finavia. Также был установлен запрет на сверхурочную работу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024