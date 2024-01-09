СМИ сообщили о нехватке мест в больницах Турции из-за роста вирусных инфекций

В отделениях терапии в больницах Турции не хватает мест в связи с ростом вирусных инфекций, также врачам приходится откладывать плановые операции. Об этом 9 января сообщает портал Haberler.com.

«В отделениях интенсивной терапии в обычные периоды заполняемость составляет примерно 65–70%. По нашим оценкам, сейчас этот показатель составляет около 100%. Период пандемии, негативно влияющий на иммунную систему, неиспользование масок и циркуляция многих вирусов, способствовали увеличению интенсивности», — цитирует издание профессора, президента турецкого общества интенсивной терапии Тухана Утку.

Специалист отметил, что в отделения интенсивной терапии поступают группы пациентов с затрудненным дыханием, сильным кашлем, лихорадкой и слабостью, которые по симптомам выглядят как пневмония.

«Наша привычная иммунная структура была нарушена в период пандемии коронавируса. Серьезно пострадали люди пограничного возраста, то есть те, кто либо очень молод, либо очень стар, те, у кого есть хронические заболевания. Именно эта группа пациентов является целевой в этот период», — добавил профессор.

До этого, 2 января, сообщалось, что Великобритания в прошлом году зарегистрировала рекордное количество смертей на фоне продолжающихся в стране забастовок сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS). В 2023 году умерло примерно на 53 тыс. человек больше, чем обычно, не принимая в расчет 2020-й и 2021-й при пандемии коронавируса.