В Калужской области ликвидировали 53 коммунальные аварии за праздники

За минувшие каникулы в Калужской области на контроле диспетчерской службы министерства строительства и ЖКХ находились 53 аварийные ситуации. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Для ликвидации возможных нарушений в регионе сформировали 26 оперативно-выездных бригад и 79 ремонтных бригад общей численностью персонала 350 человек. Кроме того, подготовлено 140 единиц техники. Больше 85% аварийных ситуаций удалось ликвидировать в нормативные сроки. Об этом сообщает газета «Весть».

Вывоз мусора с контейнерных площадок проводился в соответствии с графиком. На маршрутах работали от 80 до 106 мусоровозов различного типа. Всего вывезено свыше 7 тыс. т твердых коммунальных отходов.

На телефон единой диспетчерской службы поступило почти 2,4 тыс. обращений граждан. В основном они касались нарушений в работе водоснабжения, теплоснабжения и уборки дорог.