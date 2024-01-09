Три человека пострадали при атаке украинских БПЛА в Орловской области
В ходе атаки украинских беспилотных аппаратов на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали три человека. Об этом 9 января сообщает губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Им (пострадавшим. — Ред.) оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались», — отмечается в публикации, распространенной в Telegram-канале главы региона.
По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.
О падении дух беспилотников на объект ТЭК на территории Орла Клычков сообщил ранее в этот же день, 9 января.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.