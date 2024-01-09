Грузовик вспыхнул во время движения по трассе «Колыма»
Автомобиль «КамАЗ» загорелся во время движения по федеральной автодороги «Колыма» между поселками Уптар и Сокол. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Магаданской области.
ЧП произошло на 1980-м км трассы. Сообщение о происшествии поступило в Службу спасение в 11:04 по местному времени. Водитель, заметив возгорание в кабине, успел покинуть транспортное средство.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России и областного Пожарно-спасательного центра. Им удалось оперативно ликвидировать возгорание, пишет ИА MagadanMedia.
Ранее «Известия» писали, что к концу 2024 года в России могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО. В течение полугода будет готов список деталей, которые безопасно использовать повторно, затем вопрос будет обсуждаться с регулятором и Минтрансом.