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Катки на площадках «Московских сезонов» будут открыты до конца зимы

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Бесплатные катки на площадках «Московских сезонов» будут работать до конца зимы. Об этом во вторник, 9 января, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Отмечается, что 23 катка будут работать по будним дням с 11:00 до 22:00, а по выходным — с 10:00 до 20:00. Как уточняет RT, на ледовых площадках для посетителей действуют пункты проката.

Несовершеннолетние посетители в возрасте от 10 до 14 лет могут кататься самостоятельно, если имеется письменное разрешение от родителей, сообщает телеканал «360». Для посещения катков требуется предварительная регистрация на сайте «Московских сезонов». Для детей старше трех лет доступны поддерживающие стойки в виде пингвинов, уточняет «Москва 24».

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в пунктах проката доступны коньки от 27 до 46 размера. Их стоимость, как и в прошлую зиму, составляет 50 рублей. Внесенный залог вернется по окончании катания. Вход на каток со своими коньками и экипировкой бесплатный.

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В конце декабря в Московской области открыли 27 больших катков с искусственным льдом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, всего в Подмосковье работает больше 180 катков.

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