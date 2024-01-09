Младенец проглотил осколки елочной игрушки в Оренбуржье

В больницу города Бузулук Оренбургской области доставили десятимесячную девочку, которая проглотила осколки елочной игрушки. Об этом 9 января сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Инцидент произошел в частном доме в селе Грачевка под Бузулуком. По словам 28-летней мамы пострадавшей девочки, дочь играла со своей сестрой в комнате. Женщина отлучилась в ванную комнату, а вернувшись, заметила осколки елочной игрушки на полу и во рту девочки.

Мама достала из ротовой полости ребенка два осколка диаметром примерно 5 мм, а затем вызвала ему рвоту и позвонила в скорую помощь. Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу Бузулука для обследования. Девочке был поставлен диагноз «инородное тело в желудочно-кишечном тракте — стекло».

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося.

В конце декабря в Бузулуке годовалая девочка получила удар током во время игры с елочной гирляндой. Ей был поставлен диагноз «электротравма». Похожие случаи в том же месяце произошли с шестилетней жительницей Бузулука и четырехлетней оренбурженкой.