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Экономист оценил возможность возникновения новых торговых войн

Bloomberg сообщило о риске новых торговых войн: экономист Луконин оценил прогноз
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Переход Китая к производству товаров с высокой добавленной стоимостью грозит усилением торговой напряженности между КНР, США, Европой, написало Bloomberg. Заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО им. Е.М. Примакова) Сергей Луконин назвал прогноз агентства самосбывающимся. Китай является конкурентом для США, Европейского союза, и Соединенные Штаты, Европейский союз будут прибегать в том числе и не к рыночным методам ограничения китайской экспансии, рассказал «Известиям» эксперт 9 января.

Bloomberg отмечает, что решение Китая сосредоточить экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может спровоцировать торговые войны этой страны с США, европейскими государствами.

«В последнее время [Bloomberg] сообщает иногда искаженную и противоречивую информацию. Сама постановка вопроса о том, что китайские власти решили сосредоточить свое внимание на промышленном секторе, а не на секторе недвижимости, несколько странно звучит. Потому что китайская экономика развивалась в предыдущее время не только за счет сектора недвижимости», — обратил внимание Луконин.

Эксперт уточнил, что иностранные экономисты, говоря о негативных перспективах в китайской экономике в будущем, основывают свой прогноз именно на проблемах, которые есть в китайском секторе недвижимости, — это прежде всего сокращение стоимости квадратного метра жилой и коммерческой недвижимости и уменьшение объемов продаж. По его мнению, в этом частично есть рациональное зерно, потому что значимая часть доходов провинциальных властей сформировалась за счет передачи земель под застройку разным девелоперам. Как правило, строили жилую недвижимость, которую благодаря стимулирующей политике финансовых властей можно было купить в кредит, однако при этом формировались некоторые проблемы, уточнил экономист.

«Первая проблема — провинциальные власти сильно подсели на получение доходов именно от такой деятельности, то есть передачи земель под застройку и иногда участия в этих строительных проектах. И второе — стала формироваться избыточно долговая нагрузка, во-первых, на самих застройщиков, и во-вторых, в совокупности на провинциальные власти. А китайские власти решили бороться с этим и запустили три-четыре года назад очередной цикл охлаждения рынка недвижимости и охладили его сами до такой степени, что эти действия породили уже проблемы, которые негативно сказываются на темпах прироста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в сторону его уменьшения», — рассказал Луконин.

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Он объяснил, что строительный сектор, по разным оценкам, в совокупности оценивался примерно в 30% китайского ВВП. Эффект от строительства домов сказывался на производстве металлопроката, цемента, стекольной промышленности, оборудовании мебели для новых квартир и так далее. Как только недвижимость стала продаваться хуже, все эти сопутствующие отрасли тоже стали испытывать негативное давление, уточнил экономист.

«Но тут агентство Bloomberg пытается связать трудно связанные сферы. Китайское правительство не то что теперь не будет стимулировать сектор недвижимости, всё равно оно будет его поддерживать, потому что он дает значимый вклад в формирование китайского ВВП. А промышленность они собираются стимулировать для того, чтобы, во-первых, становиться всё более независимыми от иностранных технологий, прежде всего высоких технологий. Второе, чтобы быть независимыми в стратегических отраслях — в авиастроении, ракетостроении, в постройке вычислительных центров и так далее», — подчеркнул Луконин.

Как отметил эксперт, китайские власти считают, что в стране нужно модернизировать свою собственную экономику, для того чтобы создавать новые стимулы экономического роста в будущем. В том числе они идут по пути цифровизации, потому что традиционные факторы развития китайской экономики теряют свою эффективность.

«Задача китайцев заключается в том, чтобы модернизировать экономику и на базе этой модернизированной экономики производить высокотехнологичные товары с высокой добавленной стоимостью. Поэтому этот прогноз агентства Bloomberg — самосбывающийся прогноз. Да, именно так и будет, потому что Китай является конкурентом для Соединенных Штатов Америки и для Европейского союза. И США, и Европейский союз будут прибегать в том числе и не к рыночным методам ограничения китайской экспансии», — заключил Луконин.

Ранее, 26 декабря, Nikkei опубликовало мнение китайских экспертов, которые рассказали, что ожидают, что экономический рост Китая замедлится до 4,6% в 2024 году.

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