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В «Столото» рассказали о 50-летнем юбилее телетрансляции лотерей в России

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Фото: STOLOTO.RU
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Первой телетрансляции советской лотереи «Спортлото» исполнилось 50 лет, рассказали в компании «Столото».

Первая трансляция лотерейного розыгрыша из студии Центрального телевидения СССР состоялась 10 января 1974 года. Тиражи «Спортлото» начали разыгрываться 20 октября 1970 года и быстро завоевали популярность. Начавшиеся четыре года спустя телетрансляции розыгрышей серьезно повлияли на популярность лотерей: в «Спортлото» участвовали до 70% жителей СССР.

Сегодня традиции легендарной советской лотереи и телевизионных трансляций розыгрышей продолжает крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото». В портфеле распространителя — пять лотерей семейства «Спортлото» и одни из самых популярных гослотерей России с телевизионными трансляциями — «Русское лото», «Жилищная лотерея» и «Золотая подкова».

«Несмотря на возможность участвовать в государственных лотереях онлайн и смотреть трансляции розыгрышей в интернете, сотни тысяч россиян все еще выбирают наслаждаться любимым хобби в традиционном формате — за просмотром трансляции розыгрыша воскресным утром в компании близких людей. Еще одна традиция миллионов россиян связана с просмотром „Новогоднего миллиарда“ — трансляция розыгрыша каждый год занимает ведущие позиции в телевизионных рейтингах. Кстати, розыгрыш очередного „Новогоднего миллиарда“ уже состоялся, и по его итогам в России появился новый лотерейный миллиардер», — рассказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

В современной истории лотерей семейства «Спортлото» участники выиграли уже более 82,4 млрд рублей. Так, в 2020 году победитель 2218-го тиража лотереи «Гослото «4 из 20» (текущее название лотереи — «Спортлото «4 из 20») выиграл 545 947 491 рублей, в 2021 году в ходе 3444-го тиража государственной лотереи «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз в 512 261 694 рублей, а 2023 году участник 6709-го тиража лотереи «Спортлото «4 из 20» выиграл 492 070 999 рублей.

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