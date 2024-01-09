Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два беспилотника упали на объект ТЭК на территории Орла
Мир
Бойцы ВСУ пожаловались на потерю мотивации из-за коррупции в стране
Общество
Росприроднадзор спас 17 белых медведей за четыре года
Происшествия
Во Владимирской области на площади 1,3 тыс. кв. м загорелся склад швейной фабрики
Экономика
Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые в этом году
Мир
В США назвали ошибкой блокирование резолюции о прекращении огня в Газе
Общество
В России с начала года произошло 5,5 тыс. пожаров
Мир
В Одессе военкомы провели рейды в общественном транспорте
Мир
Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции
Авто
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя
Общество
В Подмосковье после аварии на котельной национализируют патронный завод
Общество
Худрука Малого театра Соломина выписали из больницы
Общество
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
Общество
Умер заслуженный тренер России Сокол Слободник
Спорт
Фетисов предложил Гашеку вернуть заработанные в России деньги

Диетолог рассказала о пользе какао для сердца и памяти

Диетолог Залетова: употребление какао помогает в профилактике цирроза и диабета
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Bartilla
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова 9 января рассказала в интервью радио Sputnik, что употребление какао способствует замедлению процессов старения, улучшению памяти, помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам медика, болезни сердца и сосудов являются основной причиной смертности в развитых странах. Как и другие продукты, содержащие антиоксиданты, какао способствует профилактике этих недугов.

«Какао богато антиоксидантами, а это наша защита от старости, а также от атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь», — рассказала она.

Врач отметила, что антиоксиданты и флавоноиды в составе продукта улучшают память и внимание, также угасающие с возрастом. Так, какао повышает способность обучаться и переносить физические нагрузки.

Кроме того, в состав напитка входят компоненты, полезные пациентам с нарушениями в работе печени.

«Есть данные, что вещества, содержащиеся в какао, помогают пациентам с циррозом печени. Несомненно, напиток не будет лекарством, но он может замедлить прогрессирование этого заболевания. Какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии различных патологий, которые приводят к циррозу», — добавила Залетова, указав в качестве примеров таких недугов вирусный гепатит или неалкогольную жировую болезнь печени.

Также напиток способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкологии, продолжила врач. По ее словам, употреблять напиток следует без молока и сахара два-три раза в неделю чередуя с другими продуктами, содержащими указанные компоненты, например с зеленым чаем. А вот какао, приготовленным на молоке с добавлением сахара или сиропа, лучше не злоупотреблять.

«Напиток, приготовленный из чистого какао-порошка, обладает максимально полезными свойствами. Он несладкий и жирноватый на вкус, в том числе за счет ненасыщенных жирных кислот в его составе», — заключила она.

Горький шоколад: чем обернется резкий взлет цен на какао-бобы
Эксперты винят климатический феномен Эль-Ниньо

Напиток также может повлиять на снижение веса. Так, еще в августе врач-гастроэнтеролог сервиса по управлению здоровьем Budu Азамат Габуев рассказал, что какао способствует уменьшению аппетита за счет питательности, а также регулирует усвоение углеводов и окисление жиров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024