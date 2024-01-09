Диетолог рассказала о пользе какао для сердца и памяти
Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова 9 января рассказала в интервью радио Sputnik, что употребление какао способствует замедлению процессов старения, улучшению памяти, помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам медика, болезни сердца и сосудов являются основной причиной смертности в развитых странах. Как и другие продукты, содержащие антиоксиданты, какао способствует профилактике этих недугов.
«Какао богато антиоксидантами, а это наша защита от старости, а также от атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь», — рассказала она.
Врач отметила, что антиоксиданты и флавоноиды в составе продукта улучшают память и внимание, также угасающие с возрастом. Так, какао повышает способность обучаться и переносить физические нагрузки.
Кроме того, в состав напитка входят компоненты, полезные пациентам с нарушениями в работе печени.
«Есть данные, что вещества, содержащиеся в какао, помогают пациентам с циррозом печени. Несомненно, напиток не будет лекарством, но он может замедлить прогрессирование этого заболевания. Какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии различных патологий, которые приводят к циррозу», — добавила Залетова, указав в качестве примеров таких недугов вирусный гепатит или неалкогольную жировую болезнь печени.
Также напиток способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкологии, продолжила врач. По ее словам, употреблять напиток следует без молока и сахара два-три раза в неделю чередуя с другими продуктами, содержащими указанные компоненты, например с зеленым чаем. А вот какао, приготовленным на молоке с добавлением сахара или сиропа, лучше не злоупотреблять.
«Напиток, приготовленный из чистого какао-порошка, обладает максимально полезными свойствами. Он несладкий и жирноватый на вкус, в том числе за счет ненасыщенных жирных кислот в его составе», — заключила она.
Напиток также может повлиять на снижение веса. Так, еще в августе врач-гастроэнтеролог сервиса по управлению здоровьем Budu Азамат Габуев рассказал, что какао способствует уменьшению аппетита за счет питательности, а также регулирует усвоение углеводов и окисление жиров.