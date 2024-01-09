Школам Ульяновской области рекомендовали отменить занятия
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендовало школам отменить уроки 10 января. Ситуация связана с низкой температурой воздуха.
Согласно прогнозам, в ближайшие сутки похолодает до –23 градусов, скорость ветра достигнет 10 м/с. В таких условиях школам рекомендовали отменить занятия для учеников начальных классов. Об этом сообщает Ulpravda.ru.
В ведомстве уточнили, что информация об отмене занятий должна появиться на официальных сайтах школ, в электронных дневниках и родительских чатах не позднее 19:00 9 января.
Ранее в этот день в Новосибирской области на два дня продлили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. В ночь на 9 января температура воздуха опустилась с +1 до –12 градусов. Вероятны перебои с электроснабжением.