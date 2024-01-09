Шойгу заявил о продолжении поставок в ВС РФ оружия на новых физических принципах
В 2024 году продолжится оснащение Российской армии вооружением на новых физических принципах. Об этом 9 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.
«Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением», — сказал он.
Шойгу добавил, что вооружения будут также основаны на технологиях искусственного интеллекта (ИИ).
Оружие на новых физических принципах — вооружения, в основе создания которых лежат физические процессы и явления, до этого не использовавшиеся в производстве оружия. Так, выделяются несколько видов подобных вооружений: лазерное, кинетическое, радиочастотное и другие.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия работает над созданием оружия на новых физических принципах, так как оно будет обеспечивать безопасность в перспективе. Глава государства также согласился подумать над идеей создания технологического офшора в России. После этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон призвал руководство США услышать слова Путина о новом оружии.
В феврале 2022 года Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта.