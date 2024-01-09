Политолог назвал компромиссом здравомыслия условия Венгрии по помощи Украине

Возможное снятие Венгрией вето на выделение Евросоюзом помощи Украине при условии пересмотра финансирования ежегодно является компромиссом здравомыслия. Об этом «Известиям» 9 января заявил политолог Дмитрий Перлин.

Ранее во вторник газета Politico, ссылаясь на неназванных дипломатов, сообщила, что Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны ЕС и снять свое вето с проекта, в случае если голосование по нему будет пересматриваться раз в год.

«Венгрия — государство, которое систематично и последовательно отстаивает национальные интересы. Всё это продолжается на фоне того, как Брюссель и в целом европейская бюрократия осуществляют давление на национальные правительства всех стран Европейского союза. Венгрия здесь фактически является ключевой страной, которая продолжала бороться за собственный суверенитет и продолжает это делать. В то же самое время экономика страны, энергетика и культура встроены в европейскую архитектуру, находятся в прямых отношениях со странами ЕС, и, конечно, Венгрия зависима от этого», — сказал Перлин.

По его мнению, данное решение Будапешта выглядит прагматичным, так как премьер-министр страны Виктор Орбан в дальнейшем может потребовать пересмотр помощи не раз в год, а, к примеру, раз в месяц.

«Я думаю, Венгрия пойдет на этот шаг, но сказать, что Евросоюз смог надломить Виктора Орбана, некорректно. Это, скорее, компромисс здравомыслия», — указал политолог.

При этом он отметил, что на данный момент в Европейском союзе присутствует больше количество проблем, при условии которых Европа еще не скоро вернется к серьезным вопросам макрофинансовой помощи Украине, даже в случае прихода к договоренностям с Венгрией.

В конце декабря минувшего года в правительстве Германии заявили, что необходимая помощь Украине может быть оказана Евросоюзом и без участия Венгрии. Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер отметил, что если Венгрия продолжит выступать против такого решения, то будет необходимо провести финансовую поддержку в обход бюджетного процесса ЕС.

До этого, 21 декабря, премьер Венгрии Орбан допустил, что Евросоюз, скорее всего, найдет механизм поддержки Киева в обход вето Будапешта на выделение €50 млрд помощи. Тогда же сообщалось, что Будапешт предлагает ЕС воздержаться от помощи Киеву в течение ближайших пяти лет. Орбан в интервью, опубликованном на сайте венгерского правительства, указал, что тех €50 млрд, которые Евросоюз собирается передать Украине, у него просто нет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.