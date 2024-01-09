Восемь человек попали в вытрезвитель за каникулы в Брянске
Центр оказания помощи лицам, находящимся в опьянении, принял восемь человек за новогодние каникулы в Брянске. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на городскую администрацию.
Большинство пациентов привезли сотрудники скорой помощи. Их находили на остановках общественного транспорта. В администрации отмечают, что брянцы могли замерзнуть насмерть, если бы не медики. Протрезвевших граждан отправляли домой.
Центр был открыт 1 декабря 2023 года на улице 11 октября. Они принимает граждан, которые находятся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении. Одновременно в вытрезвителе могут находиться 20 пациентов. Срок пребывания составляет до 24 часов. Брянцы могут рассчитывать на полную анонимность. Каждому пациенту предоставляется спальное место и шкафчик для хранения вещей. В центре работают шесть администраторов, три фельдшера и три медсестры.