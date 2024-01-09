Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко

В отношении блогера Сергея Косенко, который опубликовал видео, на котором он бросает двухмесячного сына в сугроб, будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение 9 января дал председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Дело должно быть открыто «по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка».

«Также следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства», — отмечено в Telegram-канале СК РФ.

Российский блогер-миллионник, находящийся в настоящее время за границей, 7 января опубликовал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоролик, на котором он высоко подбрасывает двухмесячного младенца и кидает в сугроб, после чего тот полностью проваливается внутрь. Видео он сопроводил подписью: «Первый полет Лео». Публикация возмутила семимиллионную аудиторию подписчиков, которые не нашли в действиях блогера ничего ироничного. Некоторые из них потребовали провести проверку. На данный момент Косенко уже удалил ролик из соцсети.