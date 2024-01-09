Мужчина погиб при пожаре в СНТ «Горняк-2» в Оренбуржье
В городе Гай в Оренбургской области в результате пожара на территории СНТ погиб мужчина. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел около полудня 8 января в сторожевом домике в СНТ «Горняк-2». Огонь повредил кровлю хозпостройки и перекрытия, а также мебель и вещи. В результате возгорания погиб мужчина.
В тушении были задействованы пять человек и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.
В тот же день пожар случился в многоквартирном доме в поселке Югыдъяг в Республике Коми. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Погиб мужчина.