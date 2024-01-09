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Экономист спрогнозировал курс доллара в январе

Экономист Григорьев спрогнозировал курс доллара по 88-91 рубля в январе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Переход из одного года в другой всегда сопровождается снижением деловой активности, поэтому необходимо дождаться середины января, чтобы на рынке начали проявляться какие-то тенденции. Об этом финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев сообщил во вторник, 9 января.

По его словам, уже сейчас можно сделать предварительный прогноз по курсу рубля.

«Я думаю, что пока, предварительно, можно прогнозировать где-то уровень 88–91 [рубля] по доллару и по евро где-то 96–101 на ближайшие рабочие три недели этого месяца, если макроэкономические и политические условия не будут существенно меняться», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее в этот день в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые в 2024 году, передает RT.

Доллар расчетами на «завтра» по состоянию на 13:45 мск падал на 1,3 рубля и составлял 89,85 рубля, передает НСН.

Евро также снижался, падение составило 1,63 рубля — до 98,38 рубля. Юань снизился на 19 копеек, до 12,52 рубля.

Утром в этот день курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 59,5 копейки и составил 91,75 рубля.

Ранее, 4 января, курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля. Евро также снизился в цене до 100,17 рубля, сообщает телеканал «360».

2 января руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский отметил, что в первом месяце 2024 года курс рубля по отношению к евро и доллару останется стабильным. Он предположил, что европейская валюта будет торговаться в диапазоне 97–107 рублей, а американская — 87–100 рублей.

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