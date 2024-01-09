Politico связало уход Мишеля с вопросом о важности должности главы Евросовета

Планы главы Европейского совета Шарля Мишеля покинуть свой пост поднимают вопрос о важности этой должности. Об этом 9 января написала Politico.

«Политики постоянно уходят в отставку. Почему это имеет значение? Потому что это посылает странный сигнал о важности или отсутствии таковой касательно поста главы Европейского совета», — сообщила газета.

Издание нашло в этом сходство с должностью президента США. Газета отметила, что невозможно представить, чтобы лидер страны покинул должность за несколько месяцев до окончания своего срока, если поводом не стало обстоятельство, как, например, его убийство.

«Досрочный уход Мишеля на фоне эпического противостояния с Венгрией по поводу политики блока по поддержке Украины с одной стороны сигнализирует о том, что Мишель не считает свою роль чрезвычайно важной. Но с другой стороны, это также может показать, что он рад оставить задачу решения проблем ЕС преемнику, кем бы он ни был», — указано в статье.

Кроме того, один чиновник Евросоюза заявил газете, что не удивлен тому, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может председательствовать на собраниях лидеров стран альянса. По его словам, в Евросовете давно разговаривали о том, что это может произойти. Чиновник уточнил, что это является признаком, что Мишель планировал какое-то время уйти со своего поста.

Он отметил, что лидеры ЕС также не были удивлены, а большинство из них поддержало его решение.

Как отметило издание, то, что Орбан может занять должность главы Евросовета, не напугала глав европейских государств. Газета указала, что офис Мишеля дал понять, что в случае большинства голосов против, Венгрия не займет это место. Однако один из дипломатов подчеркнул, что в таком случае это станет объявлением войны Будапешту.

6 января глава Мишель объявил, что примет участие в выборах в Европарламент и досрочно оставит свой пост 16 июля ради кресла евродепутата. Таким образом, в случае отсутствия преемника председательство в порядке ротации перейдет к венгерской стороне.

Газета Politico 7 января обратила внимание, что Орбан может на полгода возглавить Евросовет, если главы стран ЕС до июля не выберут другого преемника взамен уходящего Мишеля. Подобная возможность предусмотрена законодательством, однако европейские лидеры постараются этого не допустить из-за разногласий с Орбаном, отметили журналисты.

Выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.