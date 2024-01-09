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В Кузбассе девять человек задержали за массовую драку в магазине

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Полиция задержала девять человек за участие в массовой драке в Мариинске Кемеровской области. Об этом 9 января, во вторник, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Правоохранители находились на маршруте патрулирования около 23:00 по местному времени (19:00 мск) 8 января и обратили внимание на конфликт между гражданами у входа в супермаркет на Вокзальной улице.

«Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до этого на входе в магазин между семейной парой и выходившим из торгового зала мужчиной возникла словесная перепалка, перешедшая в потасовку. Супруга горожанина позвала на помощь своих знакомых, которые вскоре присоединились к драке», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Полицейские пресекли драку, задержали и доставили девять участников происшествия, среди которых четверо мужчин и пять женщин от 20 до 56 лет, в отдел полиции.

«В отношении зачинщиков конфликта были составлены протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», которая влечет наложение административного штрафа в размере до 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов», — добавили в пресс-службе регионального ГУМВД.

Всем участникам потасовки выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью. Также в отношении задержанных составлены протоколы за мелкое хулиганство и нарушение тишины.

Ранее, 2 января, источник «Известий» сообщил о массовой драке со смертельным исходом в Санкт-Петербурге. Один из участников скончался по пути в больницу. Позже, 5 января, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») суд запретил использовать интернет, общаться с участниками по делу, выходить за пределы дома с 22:00 до 06:00, а также посещать массовые мероприятия по 2 марта 2024 года.

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