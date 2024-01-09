Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

В Москве в 2024 году заработают новые проекты в сфере здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале во вторник, 9 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, частью из этих проектов станут пилотные, которые хорошо показали себя на практике, пишет «Москва 24». Среди них — программа поддержки клинических испытаний новых медицинских препаратов, возможность получения льготных лекарственных средств через сети коммерческих аптек, возмещение стоимости при самостоятельной покупке льготных медикаментов, а также организация исследований, направленных на оценку эффективности современных фармацевтических средств для борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщает телеканал «360». Эти проекты, как отметил мэр, уже хорошо зарекомендовали себя, уточняет НСН.

Помимо этого, отметил Собянин, будет продолжаться работа профилактической диспансерной программы. Она направлена на заботу о здоровье пациентов с хронической сердечной недостаточностью, сообщает РИАМО.

Также с 1 января в силу вступили три стандарта, которые регулируют использование в медицине искусственного интеллекта, отмечает агентство городских новостей «Москва». Срок их действия составит три года.

Ранее 9 января глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что в 2023 году в столице построили восемь социальных объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Среди построенных объектов — флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова на востоке Москвы, академия спорта «Динамо» на севере, здание учебно-образовательного кластера «Ломоносов» на западе, пишет RT.

В декабре в Москве начал работу четвертый городской эндоскопический центр. Новое учреждение открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Там будут делать свыше 140 исследований в сутки, а в год будут проводить около 50 тыс. операций