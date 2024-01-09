«Танцующие» ледяные круги заметили в Рязанской области
В Сараевском районе Рязанской области на реке Верда заметили «танцующие» ледяные круги. На странице местной райветстанции опубликованы фотографии.
В сообщении говорится, что это одно из самых редких природных явлений, которое можно увидеть зимой. Как отмечает РИА «7 новостей», снимки сделаны в районе плотины у кривского моста, ниже по течению реки. При этом у ледяного круга — идеальная форма, словно сделанная при помощи циркуля.
Средний диаметр кругов — до 10 м. На водоеме они вращаются. По этой причине явление называют «танцующими» ледяными кругами.
62INFO.ru пишет, что в основном подобные круги появляются в реках с медленным течением. Впервые такие «танцующие» льдины заметили в 1895 году в США.