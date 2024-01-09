Две жительницы Тольятти отдали мошенникам 1,8 млн рублей
В Тольятти (Самарская область) проводится проверка по факту мошенничества в отношении двух женщин. Потерпевшие лишились около 1,8 млн рублей.
В обоих случаях злоумышленники связывались с женщинами через мессенджеры. Собеседники представлялись сотрудниками одного из банков и предлагали потерпевшим постоянный высокий доход от ведения финансовых операций. Тольяттинки были уверены, что им предлагают инвестировать средства в выгодные проекты. Об этом сообщает НИА «Самара».
Одна потерпевшая перечислила на посторонние счета около 1 млн рублей, вторая — свыше 800 тыс. рублей. После получения денег мошенники перестали выходить на связь.
В конце 2023 года мошенники обманули 64-летнего жителя Тамбова. Пенсионер лишился 1,7 млн рублей. Мужчина поверил, что на его имя кто-то пытается оформить кредит, и перевел средства на «безопасный» счет.