Песков заявил, что работы по обновлению систем ЖКХ в России продолжатся

В системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) присутствует ветхое оборудование, программа по модернизации будет продолжена. Об этом во вторник, 9 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что ситуация с отоплением решалась достаточно оперативно с самого начала ее появления. Во всех местах, где возникали аварийные ситуации, службы ЖКХ, муниципальные службы, районные, региональные работали в круглосуточном режиме.

«Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени», — объяснил пресс-секретарь.

По словам официального представителя Кремля, специалисты приложили максимально возможные усилия, пытаясь решить ситуацию. В некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу, много неудобств людям пришлось пережить, добавил он.

«Но, разумеется, будут делаться выводы, с тем чтобы в тех местах, наиболее уязвимых с точки зрения ветхости инфраструктуры, чтобы она заранее поменялась. <…> Эта работа, к сожалению, растянута по времени», — подчеркнул Песков.

6 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов заявил, что из-за морозов отопительная система в подольском микрорайоне Климовск замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера.

Также 6 января жители Лобни в Московской области рассказали «Известиям», что подъезд их дома покрылся льдом изнутри из-за отсутствия отопления. Кроме того, людям приходится греть квартиры газовыми плитами и тепло одеваться, находясь в помещении.

В этот же день председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населенных пунктах Московской области. По данным ведомства, были организованы проверки в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках. Также чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах, добавили в СК.

Позже, 7 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска. 9 января были задержаны замглавы администрации городского округа, начальник котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода.

Кроме того, еще 7 января глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что значительная часть региона обесточена вследствие аварии на электросетях.

8 января Песков сообщил, что Путин заслушал доклады Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева о сбоях в подаче электроэнергии и отопления после ухудшения погодных условий.