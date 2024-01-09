В Самаре возбуждено уголовное дело после нападения собак на девушку у метро
Следователи в Самаре возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения бездомных собак на девушку у станции метро «Кировская». Об этом 9 января сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Самарской области.
История о нападении собак на девушку появилась в местных социальных сетях. В ведомстве заявили, что этого бы не произошло, если бы работа по отлову бездомных животных была налажена должным образом.
«Территориальным следственным отделом города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении на странице регионального СУ СК России во «ВКонтакте».
Следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего и намерены дать правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления.
Ранее, 3 января, в Томске семилетняя девочка пострадала в результате нападения собаки. В СУ СК РФ по региону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
До этого, 24 декабря, СУ СК России по Чукотскому автономному округу сообщило, что в городе Певек стая собак насмерть загрызла мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).