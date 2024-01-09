Более 10 человек госпитализировали с обморожением в Липецке за неделю
С начала 2024 года с ожоговый центр Липецкой городской больницы № 3 поступили 12 человек с обморожениями. Об этом рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением больницы Илья Копылов.
Так, накануне был госпитализирован мужчина, которому чуть больше 50 лет. Он проживает в дачном домике без отопления в одном из СНТ. Во время сильных холодов он обморозил руки и ноги.
Еще один 25-летний мужчина обморозил уши. Его машина сломалась на трассе, а шапки у водителя с собой не оказалось. Пострадавшего госпитализировали.
В свою очередь, Lipetskmedia пишет, что спасатели достали в понедельник, 8 января, 32-летнего мужчину. Он находился в ручье на дне лога в районе Центрального рынка. Пострадавшего заметили женщина, гулявшая с собакой. Она сразу же вызвала экстренные службы. Мужчина госпитализирован с серьезными обморожениями.