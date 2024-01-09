Росприроднадзор спас 17 белых медведей за четыре года
За последние четыре года при поддержке Росприроднадзора были спасены 17 белых медведей. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 9 января.
«Семнадцать мишек нам удалось спасти за последние четыре года», — сказала она и отметила, что четыре из них отправились в зоопарки, так как их уже нельзя было вернуть в естественную среду обитания.
Кроме того, Радионова предложила сделать белого медведя символом России. При этом она отметила, что 30% популяции этого животного живет на территории страны.
Ранее в этот день в Кремле прошла встреча российского лидера с главой Росприроднадзора. Радионова доложила Путину о работе службы. Она отметила, что сегодня правительство по поручению президента РФ реализует самый масштабный проект за всю историю — национальный проект «Экология». По словам Радионовой, за два года ведомство обследовало восемь крупнейших водных объектов: Дон, Обь, Иртыш, Ангару, Селенгу и два побережья — черноморское и Каспийского моря.