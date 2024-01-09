Пассажир легковушки погиб при столкновении с грузовиком на уральской трассе
В Свердловской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей один человек погиб и один пострадал. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в региональном УГИБДД.
Авария произошла утром 9 января на 12-м км трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Судя по фотографиям с места происшествия, легковая Subaru залетела под грузовик, движущийся впереди в попутном направлении.
«Пассажир легкового автомобиля скончался от полученных травм. Все детали ДТП выясняются», — рассказали информагентству в УГИБДД. Также в столкновении пострадал водитель легковушки, его доставили в больницу.
8 января на федеральной трассе М-11 в Новгородской области случилось ДТП с участием 66 автомобилей. Погибли четыре человека, в том числе младенец, еще 19 пострадали. На камере видеорегистратора можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге.