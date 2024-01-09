Более 3 тыс. пожаров произошло в Псковской области за 2023 год
В Псковской области в 2023 году произошло 3326 пожаров. Материальный ущерб от возгораний оценивается в 75,177 млн рублей.
Псковское агентство информации со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает, что огонь уничтожил 353 строения и 22 единицы автотранспорта. Удалось спасти 809 строений, 106 автомобилей и материальных ценностей на 17, 293 млн рублей.
Чаще всего пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем. Таких случаев было более 2,5 тыс. Кроме того, зафиксировано 347 фактов нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, что тоже привело к пожару. В регионе зафиксировали 88 поджогов.
При возгораниях погибли 75 человек, в том числе один ребенок. Получили травмы 47 человек, сообщает Псковская лента новостей.