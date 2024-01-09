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Более 11 тыс. детей приняли участие в новогоднем квесте «Елка Победы»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Участниками новогоднего исторического квеста «Елка Победы» во время зимних каникул в Музее Победы в Москве стали свыше 11 тыс. детей из разных регионов России, в том числе более 2 тыс. детей участников спецоперации. Об этом 9 января «Известиям» сообщили представили представители культурного пространства.

«Музей ежедневно проводил благотворительные сеансы «Елки Победы». С 23 декабря более двух тысяч детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, смогли бесплатно побывать на этом новогоднем историческом квесте», — говорится в сообщении.

Историческое путешествие для ребят организовали в диорамном комплексе музея. Дети поучаствовали в командной игре, проводить которую помогали около 250 волонтеров.

В ходе квеста команде предстояло помочь Снегурочке зажечь Звезду Героя, на что у них было 90 минут. Звезда должна была загореться на главной елке. Для этого ребята собрали части головоломки, разгадали шифры из таинственных знаков, справились с расставленными врагом ловушками, взяли штурмом крепость, а также совершили марш-бросок «верхом на коне».

Кроме того, за время игры участники ознакомились с героями прошлого и узнали об орденах и медалях времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

В финале игры дети встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждому ребенку вручили тематический новогодний подарок от Музея Победы.

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«Елка Победы» — интерактивная игра, погружающая детей от шести до 12 лет в историю России. Мероприятие проходило с 23 декабря по 7 января. В этом году оно состоялось уже в шестой раз.

Ранее, 5 января, участники исторического квеста отметили красочность локаций, а также большое количество фактов о ВОВ. В ходе игры дети из новых регионов России также смогли погрузиться в историю государства и получить много эмоций.

В декабре бесплатный исторический квест провели для детей участников специальной военной операции. В Музее Победы подчеркнули, что благотворительные сеансы для детей участников СВО будут проходить ежедневно до 7 января.

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