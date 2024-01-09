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ПСБ запустил сервис для повышения эффективности торгов на фондовом рынке

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ПСБ предложил частным инвесторам новый сервис «Фундаментальные показатели эмитентов» для оценки потенциальной эффективности инструментов фондового рынка.

Как рассказали в пресс-службе банка, сервис, в котором отражаются финансовые показатели компаний, позволяет инвестору использовать метод фундаментального анализа при принятии инвестиционных решений.

Директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев отметил, что по мере накопления опыта инвестирования все больше частных инвесторов стремятся использовать профессиональный подход и качественную аналитику для оценки потенциала роста ценных бумаг. «Наши клиенты все чаще обращают внимание на фундаментальные показатели деятельности компаний-эмитентов. Новый сервис помогает сопоставить предварительный выбор инвестиционного инструмента с финансовыми показателями эмитента и включить наиболее перспективные бумаги в портфель. В результате более точный прогноз повысит качество портфеля и снизит риски при инвестировании», — подчеркнул Жоголев.

Чтобы воспользоваться сервисом в приложении «ПСБ Инвестиции», нужно выбрать интересующую ценную бумагу эмитента и перейти в раздел «Показатели», где отображаются более 25 важнейших индикаторов: выручка, чистая прибыль, долговая нагрузка, капитализация, доля акций в свободном обращении и другие. Также клиент может отслеживать изменение индикаторов и сравнивать их с аналогичными показателями других компаний.

В банке уверены, что сервис будет полезен как начинающим инвесторам, так и опытным.

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