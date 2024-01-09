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Песков: военные сделают все, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов Белгорода

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Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ сделают все, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов Белгорода. Об этом во вторник, 9 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, наши военные будут и дальше делать всё с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться», — поделился официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков рассказал, почему обстрелы Белгорода происходят. По его словам, киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов, а также использованием кассетных боеприпасов, нанося удары по центру города.

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Ранее, 8 января, сообщалось, что в результате обстрела Белгорода пострадали три человека: женщина и двое мужчин. По последним данным, они находятся в реанимации, им проведены операции. Тогда же Министерство обороны РФ заявило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по области. Было уничтожено 10 реактивных снарядов противника.

До этого, 5 января, российское оборонное ведомство рассказало об уничтожении 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Кроме того, 2 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Губернатор региона Вячеслав Гладков сказал, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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