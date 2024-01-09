Глава Росприроднадзора доложила Путину о работе ведомства
Президент РФ Владимир Путин 9 января провел в Кремле встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, которая доложила главе государства о работе службы.
Родионова отметила, что еще недавно те, кто не сталкивался с Росприроднадзором, считали, что там работают только люди, которые штрафуют браконьеров, охотников и рыболовов.
«Это совсем не так. Мы следим за соблюдением баланса между сохранением природных ресурсов нашей страны, развитой промышленностью и обеспечением достойной жизни для каждого человека в нашей стране, достойной окружающей среды», — пояснила она.
Как отметила глава ведомства, на сегодня правительство по поручению президента РФ реализует самый масштабный проект за всю историю — национальный проект «Экология». В него входят такие проекты, как «Чистая страна», «Чистый воздух» и «Оздоровление водных объектов».
«За два года Росприроднадзор обследовал восемь крупнейших водных объектов: Дон, Обь, Иртыш, Ангару, Селенгу и два побережья — черноморское и Каспийского моря. И про эти реки, и про эти побережья мы знаем теперь всë. Мы провели 28 тыс. проб, мы знаем каждый водовыпуск, каждое предприятие, которое там работает», — рассказала она.
В свою очередь, Путин уточнил, где находят финансирование участники этих проектов, как обстоят дела на Каспии и черноморском побережье России, а также как идет ход реализации проекта «Чистый воздух», который осуществляется в 12 городах страны.
Ранее, в декабре, сообщалось, что Росприроднадзор возбудил административное дело и привлек к ответственности порт в Астрахани, где в декабре 2022 года произошла утечка нефтепродуктов от причальной стенки порта произошла . Площадь загрязнения составила 64,2 тыс. кв. м. Когда представители порта отказались компенсировать ущерб в добровольном порядке, ведомство оспорило решение в суде. Суд признал правоту Росприроднадзора и обязал порт осуществить компенсацию ущерба.
В ноябре в Астраханской области более 3 тыс. местных жителей приняли участие в акции «Вода России». Они убирали берега рек, ильменей, ериков и водных трактов. Добровольцам удалось собрать 600 куб. м отходов с 530 км береговых полос. Наиболее активным признали Икрянинский район. Там 600 жителей убрали 97 куб. м мусора со 135 км береговой линии.