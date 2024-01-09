Синоптики предупредили Саратов о колебаниях температуры от -30 до -3
В Саратовской области температура будет колебаться от -30 до -3 градусов. Об этом предупредили в региональном Гидрометцентре. Причина — влияние циклонов.
По словам замначальника ведомства Дмитрия Мытарева, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», в первую рабочую неделю нового года жителей региона ожидают морозные ночи и холодные дни.
Через несколько дней из-за влияния северного и средиземноморского курортов выпадут умеренные осадки, ветер будет постоянно менять направление, местами усиливаясь до 12 м/с.
Ночью температура будет опускаться до -23 градусов, на севере региона — до -30 градусов. Днем столбики термометров будут показывать до -13 градусов, а в южных районах области возможно ло -3 до -7 градусов, на севере — до -18.
Сегодня, 9 января, из-за морозов отменили занятия в первую смену для школьников 1-6 классов.