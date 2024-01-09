В Пензенской области 12 человек получили обморожения
За минувшие каникулы в Пензенской области 12 человек получили обморожения. В числе пострадавших — один ребенок.
Только в травмпункт на улице Пионерской за первую неделю 2024 года обратился 601 человек. 342 человека получили травмы на улице. В травматологический приемник стационара имени Г.А. Захарьина обратились 40 пензенцев. Восемь человек были госпитализированы, пишет ИА «Пенза-пресс».
Врачи отмечают, что со всеми пациентами, получившими обморожения, удалось избежать ампутации конечностей.
В связи с установившимися морозами жителям региона рекомендуют сократить время пребывания на улице, а также выбирать теплую многослойную одежду. 11 января в регионе ожидается похолодание до -31 градуса с усилением ветра до 18 м/с. В дневные часы ожидается -11…-13 градусов.