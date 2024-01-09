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Американист усомнился в принятии в США миграционного соглашения на этой неделе

Американист Дудаков: конгресс США еще не пришел к компромиссу по вопросу миграции
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Фото: Global Look Press/Jon Putman
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Сложно прогнозировать, удастся ли в течение этой недели добиться компромисса между Республиканской и Демократической партиями США насчет соглашения по вопросу миграционного кризиса. Как при этом отметил в беседе с «Известиями» 9 января политолог-американист Малек Дудаков, в случае непринятия мер по этому вопросу до конца января, американскому правительству может вновь грозить шатдаун (приостановка работы правительства).

Ранее сенатор Джеймс Лэнкфорд, возглавляющий представителей республиканцев на переговорах с демократами по вопросам миграционной и пограничной политики, заявил в интервью телеканалу Fox News, что данное соглашение может быть достигнуто на этой неделе.

«Позиции двух партий диаметрально противоположные — республиканцы требуют как можно жестче бороться с нелегальной миграцией, демократы же хотят разрешить миграционный кризис пропуском большего количества нелегалов и тем, чтобы не содержать их в местах временной дислокации. Я допускаю, что партии рано или поздно к какому-то компромиссу придут. Не факт, что на этой неделе. Однако согласование должно произойти до 19 января, иначе американскому правительству грозит очередной шатдаун», — считает Дудаков.

По его словам, на данный момент никакого компромисса не просматривается, поскольку между республиканцами и демократами существует еще довольно много противоречий. Так, американист напомнил, что республиканцы блокируют выделение помощи Украине и Израилю именно из-за миграционного вопроса, когда демократы пытаются проводить свою повестку.

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В середине декабря прошлого года спикер палаты представителей американского конгресса республиканец Майк Джонсон в интервью The Wall Street Journal заявил, что США при выделении помощи Украине должны прежде всего учитывать интересы собственной безопасности.

Ранее, 11 декабря, сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что требование денег США президентом Украины Владимиром Зеленским является некой «фантасмагорией» для переключения внимания: стоит только республиканцам напомнить правительству о насущных проблемах страны, таких как мигранты и южная граница США, как украинский лидер снова возвращается в страну за деньгами.

Еще в сентябре миллиардер Илон Маск отмечал, что американские политики слишком много занимаются Украиной, при этом совсем не решают проблему на юге собственной страны, на границе с Мексикой.

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