За каникулы в Твери задержали 15 пьяных водителей
Сотрудники ГИБДД в Твери остановили 15 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. В городе подвели итоги «Контроля трезвости».
По данным «Тверских ведомостей», в отношении семи водителей составлены протоколы за вождение в нетрезвом состоянии. Еще шесть человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем составлены протоколы о невыполнении требований сотрудников правоохранительных органов.
В двух случаях водители попались на пьяном вождении повторно. Им грозит уголовная ответственность.
В Госавтоинспекции отмечают, что штраф за пьяное вождение составляет 30 тыс. рублей с лишением водительского удостоверения на срок до двух лет.