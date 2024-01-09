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В Швеции сообщили о росте цен в 5–10 раз на боеприпасы для ВСУ

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Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
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По сравнению с весной 2022 года цены на боеприпасы для украинской армии выросли в 5–10 раз. Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил (ВС) Швеции Микаэль Клаэссон.

«Цена на боеприпасы, необходимые для <конфликта> на Украине, выросла в 5–10 раз по сравнению с тем, что было до <его начала>», — приводит его слова Sveriges Radio.

По словам Клаэссона, к нехватке боеприпасов привели массивное перевооружение Европы и военные поставки Украине. Он добавил, что это способствует колоссальному спросу и конкуренции.

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Ранее, 24 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страна конкурирует с другими государствами за право получить боеприпасы западных производителей. Он также признал, что вопрос финансовой поддержки со стороны стран Запада будет стоять постоянно, пока Киев сам «не запустит свою экономику».

До этого, 20 декабря, сообщалось, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит этого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Он назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

В октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Киев, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов. По его словам, это свидетельствует о том, что страна должна организовать производство оружия на своей территории.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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