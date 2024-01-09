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Коммунальщики устраняют аварию на теплосетях в подмосковном Дмитрове

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Фото: Подмосковье сегодня/Евгений Рой
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В подмосковном Дмитрове специалисты ликвидируют последствия аварии на городских теплосетях. Пока без отопления остаются восемь многоквартирных домов. Об этом сообщил глава муниципалитета Илья Поночевный.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» пишет, что в ночь на 9 января произошла утечка в теплоснабжающей сети микрорайона Космонавтов. Коммунальщики обнаружили ее оперативно, для выполнения ремонтных работ пришлось приостановить подачу отопления и горячей воды.

Утечку удалось быстро ликвидировать, но специалисты выявили еще одну. Сейчас аварийная бригада проводит ремонтные работы, сообщил замглавы администрации округа Сергей Колков. Глава администрации контролирует ход ремонтных работ на месте.

Ранее, 6 января, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что из-за морозов отопительная система в подольском микрорайоне Климовск замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла в Подольске был введен режим ЧС локального характера.

В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.

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