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В США назвали ошибкой блокирование резолюции о прекращении огня в Газе

Фукуяма: блокирование США резолюции по прекращению огня в Газе является ошибкой
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Блокирование США резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа является ошибкой Вашингтона. Такое мнение 9 января выразил американский политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью изданию Der Tagesspiegel.

«Я считаю ошибкой, что США наложили вето на последнюю резолюцию [СБ ООН] с призывом прекратить огонь. Я не думаю, что у этого [палестино-израильского] конфликта есть военное решение», — сказал он.

Фукуяма отметил, что испытывает большие сомнения в том, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху есть план действий или долгосрочная стратегия, которая принесет мир в этот регион. Он также напомнил, что израильская армия уже выводилась из сектора Газа в 2008 году и такое решение «не сработало», однако у Иерусалима не получится и в случае управления этим регионом.

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Ранее, 29 декабря, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставила себя всему мировому сообществу, пришедшему к консенсусу по необходимости прекращения боевых действий в секторе Газа. Он отметил, что многочисленные попытки Москвы добиться принятия резолюции с требованием прекращения огня хотя бы в гуманитарных целях встречают жесткое противодействие со стороны Вашингтона.

22 декабря Совбез ООН принял проект гуманитарной резолюции по Газе, подготовленный арабскими странами. Он направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав. В свою очередь, Небензя отметил, что Россия отказалась от ветирования резолюции СБ ООН по ближневосточному конфликту только из-за солидарности с арабскими странами. По его словам, США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке и пренебрегают страданиями палестинцев.

8 декабря США наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддержал призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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