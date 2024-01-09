В России с начала года произошло 5,5 тыс. пожаров

За первые дни 2024 года в России произошло 5,5 тыс. пожаров, в них погибли 272 человека, сообщили 9 января в пресс-службе МЧС РФ.

«С начала года потушено более 5,5 тыс. пожаров, на которых было спасено 822 человека. К сожалению, погибли 272 человека, в том числе 11 детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

С начала года сотрудники МЧС выехали на 2,2 тыс. ДТП. В них специалисты спасли 449 человек.

На водоемах удалось спасти 22 человека, всего зафиксировано 30 происшествий.

Ранее в этот день в результате пожара в Челябинской области погиб трехлетний ребенок. Дом сгорел в СНТ «Юбилейный-2». До этого, 8 января, двое детей погибли в результате пожара в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге. Как сообщили «Известиям» в управлении МЧС России, пострадала их мать.