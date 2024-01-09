Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые в этом году
Мир
В США назвали ошибкой блокирование резолюции о прекращении огня в Газе
Общество
В России с начала года произошло 5,5 тыс. пожаров
Мир
В Одессе военкомы провели рейды в общественном транспорте
Мир
В Швеции сообщили о росте цен в 5–10 раз на боеприпасы для ВСУ
Мир
В Европе заявили о необходимости «принять реальность на Украине»
Политика
В поддержку Путина поступили подписи еще из 19 регионов РФ
Армия
Шойгу заявил о сохранении ВС РФ инициативы на всей линии соприкосновения
Общество
В Кремле указали на использование Киевом кассетных боеприпасов при обстрелах РФ
Политика
Глава Росприроднадзора доложила Путину о работе ведомства
Общество
МЧС сообщило о восстановлении отопления в 116 домах в Подмосковье
Мир
Politico назвала условие Венгрии для отказа от вето на помощь Украине
Общество
Дептранс Москвы сообщил подробности ДТП с участием поэта Рубинштейна
Страна
Синоптик рассказал о выпадении до 8 см снега в Москве в ближайшие дни
Общество
Умер заслуженный тренер России Сокол Слободник

В России с начала года произошло 5,5 тыс. пожаров

МЧС: с начала года в России в пожарах погибли 272 человека
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За первые дни 2024 года в России произошло 5,5 тыс. пожаров, в них погибли 272 человека, сообщили 9 января в пресс-службе МЧС РФ.

«С начала года потушено более 5,5 тыс. пожаров, на которых было спасено 822 человека. К сожалению, погибли 272 человека, в том числе 11 детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

С начала года сотрудники МЧС выехали на 2,2 тыс. ДТП. В них специалисты спасли 449 человек.

На водоемах удалось спасти 22 человека, всего зафиксировано 30 происшествий.

Стена от огня: в РФ усилят пожарный надзор за критической инфраструктурой
Вместо плановых проверок раз в четыре года контроль за важными объектами станет постоянным

Ранее в этот день в результате пожара в Челябинской области погиб трехлетний ребенок. Дом сгорел в СНТ «Юбилейный-2». До этого, 8 января, двое детей погибли в результате пожара в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге. Как сообщили «Известиям» в управлении МЧС России, пострадала их мать.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024