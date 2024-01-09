Число туристов на новогодних праздниках в Татарстане выросло на 5%
В Татарстан на новогодние праздники приехало более 170 тыс. туристов. Это на 5% больше, чем за тот же период 2023 года. Такие данные сообщил глава республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов.
По его словам, которые приводит ИА «Татар-информ», в республику приехали туристы со всей России, практически из всех регионов страны. Больше всего — из Москвы и Санкт-Петербурга.
Отели в праздничные дни оказались загружены более чем на 75%, а в пиковые даты — на 100%. На загородные объекты размещения также наблюдался высокий спрос.
Среди самых популярных туристических мест оказались Раифский монастырь (его посетило порядка 60 тыс. человек), резиденция Кыш Бабая (там побывало более 4,5 тыс. человек, или на 30% больше, чем за тот же период прошлого года), а также экопарк «Дикая ферма» и горнолыжные комплексы.
Ранее сообщалось, что Татарстан вошел пятерку самых популярных у туристов регионов. Также в этом списке Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Дагестан.