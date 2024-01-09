Штормовое предупреждение продлили в Новосибирске еще на 2 дня
В Новосибирской области еще на два дня продлили действие штормового предупреждения. Мокрый снег, метели, усиление ветра и гололедица на дорогах ожидаются в регионе 10 и 11 января.
Как уточняет VN.ru, первая рабочая неделя нового года началась с резких перепадов температур. Так, в ночь на 9 января температура в Новосибирске опустилась с +1 до -12 градусов. Было объявлено штормовое предупреждение, которое сегодня продлили.
Из-за неблагоприятных погодных явлений возможны нарушения при электроснабжении. Оперативный персонал работает в режиме повышенной готовности.
Агентство уточняет, что в Новосибирской области жители нескольких районов остались без электричества из-за непогоды. Восстановить работу сетей удалось за максимально короткое время.
Ранее сообщалось, что в Томске также в нескольких районах пропало электроснабжение из-за сильного ветра.