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Шойгу заявил о сохранении ВС РФ инициативы на всей линии соприкосновения

Шойгу: ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу на всей линии соприкосновения
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Российские силы сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, заявил 9 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.

Шойгу обратил внимание, что киевский режим пытается «гнать на убой своих солдат» и ищет любые возможности для восполнения украинской армии.

«Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт. Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции», — добавил глава российского оборонного ведомства.

Также он уточнил, что украинская армия в 2023 году потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что демилитаризацию и денацификацию Украины надо довести до конца в полном виде.

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Также он поделился мнением, что Запад продолжит оказывать помощь Украине, «дожимать ситуацию» до конца, затягивая конфликт ради своих интересов. Глава ДНР подчеркнул, что западным странам безразлична судьба украинцев, они руководствуются только своими интересами.

До этого, 27 декабря, официальный представитель МИДа Мария Захарова пожелала на Новый год жителям Украины «избавиться от неонацистов» в Киеве. По ее словам, неонацисты превращают Украину в «выжженное поле», лишая людей исторической памяти и надежды на лучшее будущее.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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