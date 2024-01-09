Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Коми
Многоквартирный дом загорелся в поселке Югыдъяг в Коми. Один мужчина погиб.
Информация о возгорании поступила 8 января. В доме по улице Комсомольской загорелась квартира, площадь горения составила 120 кв. м. В тушении участвовали 16 человек и три единицы техники. Об этом пишет ИА «Комиинформ».
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Два человека эвакуировались самостоятельно. Мужчина 1955 года рождения погиб.
Еще один пожар произошел в частном доме на улице Клары Цеткин в Сыктывкаре. Причиной стала неисправность электрооборудования. Площадь горения составила 10 кв. м. Никто не пострадал.
В Челябинской области пожар ликвидировали в СНТ Юбилейный-2. Пожарных задержал заметенный снегом подъездной путь. К моменту прибытия МЧС дом был охвачен огнем. Погиб трехлетний ребенок.